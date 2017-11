Anzeige

Ostfildern (pol) - Einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter bei einem Einbruch am Wochenende in der Erich-Kästner-Werkrealschule hinterlassen. Die Unbekannten gelangten über eine aufgehebelte Fluchttür in das Schulgebäude. Im Inneren schlugen die Einbrecher mehrere Scheiben ein, um ins Rektorat sowie das Lehrerzimmer zu gelangen. Sie druchsuchten die Räume komplett.

Außerdem durchwühlten die Täter Klassenzimmer, wie die Polizei mitteilt. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. Am Tatort konnten die Kriminaltechniker mehrere Spuren sichern. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.