Nürtingen (pol) - Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Robert-Bosch-Straße in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 4.45 Uhr, ist, laut Polizei, ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Der Täter gelangte über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere. Dort brach er zwei Kassen auf, aus denen er einige Euro Bargeld erbeutete. Kriminaltechniker nahmen sich der Spurensicherung an. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

