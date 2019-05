Wendlingen (pol)Weil er verbotenerweise nach links abgebogen ist, hat ein 33-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagabend an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Unterboihinger Straße einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursacht.

Der 33-Jährige war nach Angaben der Polizei kurz vor 21 Uhr mit seinem 6er BMW auf der Stuttgarter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Unterbohinger Straße bog er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Kuga, dessen 26-jährige Fahrerin keinerlei Möglichkeiten mehr hatte, um rechtzeitig zu reagieren. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der Ford nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.