Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein 22-Jähriger war, nach Berichten der Polizei, kurz vor 16 Uhr von Echterdingen herkommend in Richtung Steinenbronn unterwegs. Nach der Abzweigung in Richtung Musberg kam der ortsunkundige, junge Fahrer mit seinem Sportwagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Ein in Richtung Echterdingen fahrender 66-jähriger Mercedes-Fahrer hatte keine Chance, die Kollision zu verhindern und krachte frontal gegen den Sportwagen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt.

An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Autos musste der Verkehr einspurig vorbeigeführt werden, so dass es im einsetzenden Feierabendverkehr zu erheblichen Behinderungen in beide Fahrtrichtungen kam.