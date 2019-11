Reichenbach (pol)Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin ist es am Donnerstag gegen 16.40 Uhr in Reichenbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 22-jähriger Opelfahrer mit Anhänger vom Zentrum kommend die Heinrich-Otto-Straße in Richtung Hochdorf. Aus bislang unklaren Gründen geriet er mit seinem Gespann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Smart einer 66-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde die Smartfahrerin verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zum Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr angefordert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Esslingen, Telefonnummer 0711/3990-420, in Verbindung zu setzen.