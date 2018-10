Anzeige

Lenningen (pol)Zum wiederholten Mal hat ein unbekannter Täter den Mobilfunkmasten zwischen Brucken und Unterlenningen beim Sportplatz Bühl beschädigt.

Der Täter kletterte nach Polizeiangaben am Donnerstag, 18. Oktober 2018, gegen 13.15 Uhr, über den Zaun auf das Gelände und richtete an dem Masten mutwillig Schäden an, die zu entsprechenden Störungen führten. Bereits am Samstag, 4. August 2018, um 7.25 Uhr, war der Mast auf dieselbe Art und Weise beschädigt worden. Der in beiden Fällen insgesamt entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittler des Polizeipostens Oberlenningen bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder andere Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 07026/910040 zu melden.