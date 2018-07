Anzeige

Esslingen (pol/lh)Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, in der Zeit von 15 Uhr bis 20.15 Uhr, in der Sulzgrieser Straße auf Höhe der Hausnummer 30 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen nach Zeugen. Dort war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker nach Polizeiangaben offensichtlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Mercedes SLK kollidiert. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Verursacher danach das Weite. Zurück blieb ein Schaden von rund 6 000 Euro am Mercedes. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/3990330 entgegen genommen.