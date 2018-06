Anzeige

Denkendorf (pol) In der Nacht zum Samstag haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Bäckerei in der Marie-Curie-Straße in Denkendorf verschafft. Im Verkaufsraum wurden mehrere Zahlautomaten aufgebrochen und offenbar zwei Geldkassetten entleert. Nach ersten Feststellungen könnten die Täter gestört worden sein, da weitere Wertgegenstände unberührt blieben. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. In erster Linie erbeuteten die Täter Münzgeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Experten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung. Die Ermittlungen zum Fall dürften noch einige Zeit andauern.