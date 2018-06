Anzeige

Wendlingen (pol)Ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Mittwochnachmittag auf der B 313 entstanden. Wie die Polizei berichtete, haben sich zudem zwei Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 23-Jähriger befuhr mit einem Lkw um 15.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Plochingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Köngen Nord bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt standen. Er krachte gegen die Mercedes E-Klasse eines 20-Jährigen, die auf den VW Polo eines 83-Jährigen geschoben wurde.

Die beiden Autofahrer mussten im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt und in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.