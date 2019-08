Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Freitag in der Zeit zwischen 16 und 17.30 Uhr ist aus

einer Garage in der Ernst-Lehmann-Straße in Leinfelden-Echterdingen ein Pedelec der Marke Riese und Müller entwendet worden. Laut Polizeibericht soll es sich um das Modell Charger in der Farbe hellblau handeln. Das E-Bike war in der Garage zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen

und wurde mitsamt dem Ladegerät gestohlen. Der Neupreis des 3 Jahre alten Pedelec betrug knapp 4.000 Euro.