Leinfelden-Echterdingen (pol) - Von den Fahrradständern des Schwabengartens in der Stuttgarter Straße ist am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 17.15 Uhr ein seltenes Mountainbike gestohlen worden. Das Rad der Marke Univega, Typ IQ4, Farbe silber, 24 Gänge, hinten mit einem unverkleideten Dämpfer, vorne mit Singledämpfer, war nach Angaben der Polizei mit einem Zahlenschloss gesichert. Der Zeitwert des Bikes beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen unter der Telefonnummer 0711/903770 entgegen.

