Neuhausen (pol) - In der Zeit zwischen 27. Oktober und 6. November wurde ein hochwertiges Motorrad und zwei Helme aus einer Garage in der Wagnerstraße gestohlen. Der Täter drang laut Polizei über eine gewaltsam geöffnete Tür in die Garage ein und entnahm eine blau/weiße BMW S 1000 RR mit dem amtlichen Kennzeichen NT-LH 13 im Wert von rund 15.000 Euro mit. Weiterhin ließ der Täter zwei Motorradhelme im Wert von etwa 600 Euro mitgehen. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07158/9516-0 um sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib der Maschine.