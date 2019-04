Aichtal (pol) In der Nacht zum Freitag ist im Stadtteil Grötzingen ein hochwertiger BMW X5 gestohlen worden. Das silbergraue Fahrzeug im Wert von rund 70.000 Euro wurde zwischen 23 Uhr und 8.20 Uhr in der Lessingstraße entwendet. Zur Tatzeit waren an dem Pkw die Kfz-Kennzeichen S-OU 8632 angebracht.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kriminalpolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 oder jede andere Polizeidienststelle.