Leinfelden-Echterdingen (pol)Auf mehrere Profi-Werkzeuge der Marke Hilti hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, einen Baucontainer auf einer Baustelle im Fasanenweg in Leinfelden aufgebrochen hat. Laut Angaben der Polizei nahm der Täter im Anschluss mehrere Maschinen, darunter ein Bohrhammer, eine Schlagbohrmaschine sowie ein Winkelschleifer an sich. Außerdem entwendete er dazugehörige Akkus und entsprechende Ladegeräte. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt.