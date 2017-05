Ostfildern-Ruit (pol) - Gleich Palettenweise haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Polizeiangaben in der Riedstraße Weine gestohlen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten am frühen Mittwochmorgen gegen vier Uhr in die Lagerhalle einer Weinhandlung ein. Nachdem sie eine weitere Türe zu den Büroräumen aufbrachen, durchsuchten sie die Räume. Gestohlen wurde dort, soweit bislang bekannt ist, nichts. Allerdings ließen sie aus der Lagerhalle mehrere Kisten und Paletten überwiegend hochwertiger Bordeaux Weine im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro mitgehen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Zum Abtransport der Weine muss ein Transporter oder Lkw eingesetzt worden sein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/34169830 zu melden.

