Anzeige

Wernau (pol)Zwei hochwertige Motorräder sind am Mittwoch am helllichten Tag aus der Tiefgarage einer Wohnanlage in der Otto-Hahn-Straße gestohlen worden. Zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr drangen die Diebe auf noch ungeklärte Weise in die Gemeinschaftstiefgarage der Wohnanlage ein, wie die Polizei berichtete. Dort ließen sie eine weiße BMW S1000XR mit dem Saisonkennzeichen ES-WS56 und eine schwarze Harley Davidson Fatboy mit dem Kennzeichen ES-RH4 mitgehen. Der Wert der BMW wird auf etwa 20 000 Euro, der Wert der Harley Davidson auf etwa 41 000 Euro beziffert. Beide Maschinen waren mit Schlössern gesichert und über den Winter nicht fahrbereit. Daher dürften beide Räder mittels eines Anhängers oder eines Transporters abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass die Diebe beobachtet wurden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wernau unter der Telefonnummer 07153-97240.