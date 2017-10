Anzeige

Nürtingen (pol) - Ein Unbekannter hat Kompletträder in der Nacht von Mittwoch, 19 Uhr, auf Donnerstag, 8.30 Uhr, aus einer Tiefgarage in der Heiligkreuzstraße gestohlen. Die erst kürzlich eingelagerten Alufelgen des Herstellers Alpina hingen ohne Sicherung an der Wand und waren deshalb leicht mitzunehmen. Der Zeitwert der 18-Zoll-Felgen, auf denen Nokian-Reifen in der Größe 235/35 beziehungsweise 265/40 aufgezogen waren, liegt bei knapp 2.000 Euro.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät gerade jetzt dazu, eingelagerte Räder gegen Diebstahl besonders zu sichern. Wem das nicht möglich ist, sei der Service vieler Werkstätten angeraten, die gegen ein in der Regel überschaubares Entgelt die Möglichkeit zur dauerhaften Einlagerung von Rädern anbieten. Keinen ausreichenden Schutz bieten dagegen Tiefgaragen mit offenen Stellplätzen. Häufig sind die Zufahrten zwar durch automatische Tore gesichert, doch ergeben sich für Diebe gerade bei der Aus- oder Einfahrt von Fahrzeugen stets Möglichkeiten, sich in dem kurzen Zeitfenster eines geöffneten Tores in die Tiefgarage zu schleichen. Einen etwas besseren Schutz bieten da abschließbare Einzelgaragen, aber nur wenn sie tatsächlich verschlossen werden. Kommen die Räder durch den Einbruch in eine verschlossene Garagenparzelle, oder aber auch in einem verschlossenen Kellerraum abhanden, so besteht in den meisten Fällen zumindest ein Versicherungsschutz, sodass der geldwerte Schaden abgedeckt ist.