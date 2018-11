Anzeige

Hochdorf (pol)Eine Fahranfängerin hat beim Linksabbiegen am frühen Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Die 18-Jährige war laut der Polizei mit ihrem Auto gegen 6 Uhr auf der L1201 von Hochdorf kommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Beim Abbiegen zum Zubringer zur B10 in Richtung Esslingen übersah sie den entgegenkommenden Wagen eines 25 Jahre alten Mannes. Durch den Frontalzusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel noch nicht in Betrieb.