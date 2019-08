Hochdorf (pol)Eine 53 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Montagabend bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr nach Polizeiangaben gegen 19.10 Uhr den Verlängerungsweg der Jahnstraße entlang und erkannte an einer Kreuzung einen von rechts heranfahrenden, weiteren Radfahrer. Um diesem die Vorfahrt zu gewähren, bremste die 53-Jährige ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte über den Lenker hinweg auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte die Gestürzte zur stationären Behandlung in eine Klinik.