Anzeige

Hochdorf (pol)Auf 20.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden am Mercedes eines 30-jährigen Mannes, der am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr auf der Reichenbacher Straße in Richtung Landstraße 1201 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Er prallte nach Polizeiangaben dabei gegen den dortigen Bordstein, was an seinem hochmotorisierten Wagen einen Achsbruch zur Folge hatte. Die anschließende Kollision mit einer Baustellenabsperrung sorgte für weitere Schäden an seinem Auto.