21.05.2019: Der Wasserstand des Köhlerbachs in Hochdorf ist durch den Dauerregen stark angestiegen. Quelle: SDMG

Hochdorf (red) Am Dienstagnachmittag sorgten die starken Regenfälle zum Anstieg des Köhlerbachs, der durch Hochdorf fließt. Am Nachmittag war der Bach sehr stark angestiegen, sodass die Feuerwehr ihr Geräehaus sicherte und die Anwohner informierte. Anwohner in der Umgebung sicherten ihre Häuser schon mit Sandsäcken und Planen.