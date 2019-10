Hochdorf (pol)Nach einer Bombendrohung am Dienstagvormittag gegen einen Einkaufsmarkt in der Straße Ostring in Hochdorf hat die Polizei Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten gegen Unbekannt aufgenommen. Gegen 11 Uhr ging nach Angaben der Polizei die Drohung bei dem Supermarkt ein. Kräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen durchsuchten unter anderem mit einem Sprengstoffspürhundes das Gebäude. Verdächtige Gegenstände wurden allerdings nicht aufgefunden. Der Markt wurde deshalb um 14 Uhr wieder geöffnet.