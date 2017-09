Leinfelden-Echterdingen (pol) - Wegen Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei gegen einen 34-Jährigen aus Leinfelden-Echterdingen. Dieser war am Montagabend, kurz vor 21.45 Uhr, in der Hauptstraße in Echterdingen an einer Bushaltestelle aufgefallen, weil er Bierflaschen um sich warf, Sieg-Heil-Rufe ausstieß und den Hitlergruß zeigte. Außerdem urinierte er gegen einen in der Nähe geparkten Sprinter, wie die Polizei berichtet.

Als die alarmierten Beamten des Polizeireviers Filderstadt eintrafen und den offensichtlich stark alkoholisierten Verdächtigen einer Kontrolle unterzogen, beleidigte er die Beamten. Der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen, wobei er zu weiteren Schimpfwörtern griff. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.