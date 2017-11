Anzeige

Neuhausen (pol) - Ohne größeren Schaden ist ein Brand am Donnerstagmittag in Neuhausen ausgegangen. Ein älterer Heizlüfter fing gegen 12.15 Uhr in der Wohnung einer 80-jährigen Frau in der Lettenstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der alarmierten Feuerwehr gelang es jedoch rasch, die Flammen an dem Gerät zu löschen, bevor sie auf die Einrichtung des Zimmers übergreifen konnten. So mussten die Einsatzkräfte laut Polizei lediglich die Räume belüften. Außer einem gehörigen Schrecken blieb die Seniorin unverletzt.