Esslingen (pol) Ein spektakulärer Verkehrsunfall, bei dem ein Auto auf dem Dach gelandet ist, hat sich am Dienstagmorgen in Esslingen ereignet. Ein 25-Jähriger befuhr, wie die Polizei berichtet, kurz vor sieben Uhr mit seinem Kleinwagen die Hegensberger Straße in Richtung Schorndorfer Straße. In einer Linkskurve verrutschte ihm ein Gegenstand auf dem Armaturenbrett, den der Fahrer auffangen wollte. Hierbei kam er zu weit nach rechts und kollidierte mit dem rechten Vorderrad seines Wagens mit dem linken Hinterrad eines geparkten VW. Der Aufprall war so unglücklich, dass der Nissan angehoben wurde und letztendlich auf dem Dach quer zur Straße zum Liegen kam. Der VW wurde noch auf einen davor stehenden Ford geschoben.

Der junge Mann sowie ein weiterer Insasse in dem Auto, das den Unfall verursacht hat, zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der VW war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Hegensberger Straße musste bis um 8.15 Uhr gesperrt werden.