Nürtingen (pol) Am frühen Samstag hat sich ein 18-Jähriger bei einer Personenkontrolle in der Nürtinger Kirchstraße heftig gewehrt. Vorausgegangen war ein Einsatz wegen Ruhestörung am Samstagmorgen um 4.15 Uhr, bei welchem dem Störer ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Als er den Verweis ignorierte, sollte er seine Personalien herausgeben. Laut Polizeimeldung verweigerte er das strikt. Also durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweispapieren.

Hierbei soll der junge Mann versucht haben, einen Polizeibeamten gezielt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Bei der anschließenden Festnahme leistete er kräftigen Widerstand und verletzte einen 28-jährigen Polizeibeamten so schwer, dass dieser seine Verletzungen in einer Klinik behandeln lassen musste. Ein weiterer Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde anschließend in der Gewahrsamseinrichtung beim Polizeirevier Nürtingen untergebracht.