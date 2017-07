Wendlingen (pol) – Die 51-jährige Fahrerin eines VW-Polo hat am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der Ausfahrt der B 313 bei Wendlingen den Rückstau an der Einmündung in die K 1219 übersehen. Sie fuhr fast ungebremst auf den Mercedes GLK einer 59-Jährigen auf und schob diesen noch auf einen weißen Ford Transit, berichtet die Polizei. Der Transit-Fahrer fuhr trotzdem weiter, nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt, der 19-jährige Beifahrer im Polo so schwer, dass er die Hilfe des Rettungsdienstes benötigte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Anzeige