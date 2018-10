Anzeige

Nürtingen (pol)Leichte Verletzungen hat sich eine Frau bei einem heftigen Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war ein 27-Jähriger um 17.15 Uhr mit seinem Wagen nach rechts abgebogen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er zu spät, dass ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug vor einer roten Ampel an der Einfahrt in ein Parkhaus warten musste. Trotz einer Vollbremsung krachte er so heftig ins Heck des stehenden Pkw, dass eine 30 Jahre alte Frau sich darin verletzte und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Glücklicherweise blieben zwei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An den beiden alten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.