Anzeige

Neuffen (pol) - Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 29-Jährige befuhr gegen 17 Uhr die L 1210 von Kohlberg in Richtung Neuffen. Dabei bemerkte die Mercedes-Fahrerin zu spät, dass der vor ihr fahrende Ford Kuga aufgrund eines abbiegenden Traktors anhalten musste. Ihr Pkw krachte daraufhin in das Fahrzeugheck des Fords. Die 39-jährige Lenkerin und deren 3-jhrige Tochter wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Polizeiangaben zufolge soll der Schaden bei 13.000 Euro liegen.