Frickenhausen (pol) Ein heftiger Auffahrunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntagvormittag in Frickenhausen ereignet. Eine 44-Jährige war mit ihrem VW um 11.10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Linsenhofen unterwegs. Da sie nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, verringerte die Frau ihre Geschwindigkeit und setzte den Blinker, wie die Polizei berichtet.

Eine nachfolgende, 83-jährige BMW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Passat auf. Die Unfallverursacherin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein Beifahrer in dem VW klagte über Schmerzen. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte neben der Feuerwehr auch eine Kehrmaschine an die Unfallstelle aus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.