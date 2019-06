Filderstadt-Bernhausen (pol)Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen ist es nach Polizeiangaben am Samstag gegen 11.40 Uhr in Bernhausen, in der Aicher Straße gekommen. Ein 44-jähriger Fiat-Fahrer befuhr die Aicher Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei übersah er, dass vor ihm an einer Ampel mehrere Fahrzeuge bei Rotlicht standen. Er fuhr so heftig auf einen VW-Transporter auf, dass dieser noch auf einen davor stehenden Ford eines 41-Jährigen geschoben wurde. Durch die Kollision wurde der 52-jährige Fahrer des Transporters leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 6.500 Euro. Am Fiat war der Schaden so groß, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.