Nürtingen (pol) - Ein heftiger Auffahrunfall mit einem Sattelzug und einem Pkw hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 313 bei Oberensingen ereignet. Ein 30-jähriger Opelfahrer war um 15.45 Uhr auf der Bundesstraße von Plochingen kommend unterwegs. Da die Ampel an der Einmündung der Wendlinger Straße auf Rot umschaltete, musste er mit seinem Corsa auf dem linken Fahrstreifen anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 31-jähriger Laster-Fahrer zu spät und krachte trotz einer Blockierspur von über zehn Metern mit so hoher Wucht gegen den Pkw, dass das Auto in den Kreuzungsbereich geschleudert wurde. Der Autofahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Opels kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

