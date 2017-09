Anzeige

Esslingen (pol) - Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Mettinger Straße ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war eine 31-jährige BMW-Fahrerin um 16.50 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende, 25-jährige Renault-Fahrerin bemerkte dies zu spät und krachte mit Wucht gegen den stehenden Wagen. Hierbei zog sich ein 27-jähriger Mitfahrer in dem Renault eine erhebliche Armverletzung zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Vorsorglich wurde ein neun Monate altes Baby, das vorschriftsmäßig in einem Schalensitz im selben Fahrzeug transportiert worden war, ebenfalls zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.