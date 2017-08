Esslingen (pol) - Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montag gegen 17 Uhr zwischen Weil und Ostfildern ereignet. Ein 19-Jähriger war nach Angaben der Polizei auf der Champagnestraße in Richtung Parksiedlung unterwegs und musste an der Einmündung Hohenheimer Straße an einer auf Rot schaltenden Ampel mit seinem Opel Astra anhalten. Ein nachfolgender 75-jähriger Fahrer eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr fast ungebremst auf. Der Astra wurde hierdurch rund zehn Meter nach vorne geschoben. Die 74-jährige Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers verletzte sich und musste vom Rettungsdient in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 10 000 Euro.

