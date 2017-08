Neckartenzlingen (pol) - Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag in Neckartenzlingen ereignet, bei dem sich drei Fahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen haben, teilte die Polizei mit. . Eine 63-Jährige fuhr mit ihrem Ford Galaxy kurz nach 17 Uhr die Altdorfer Straße in ortsauswärtiger Richtung. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie laut Polizei, dass der Verkehr vor ihr anhalten musste. Ungebremst fuhr sie gegen den VW Golf einer 39-Jährigen, der auf den VW Scirocco einer 29-Jährigen geschoben wurde. Zwei Frauen mussten in einer Klinik ambulant behandelt werden. Vorsorglich wurde ein sechsjähriger Junge, der sich in dem Golf seiner Mutter befand, ebenfalls in einem Krankenhaus untersucht. Ersten Erkenntnissen nach blieb der Junge jedoch unverletzt. Die dritte Verletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 12 500 Euro geschätzt.

