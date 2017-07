Nürtingen (pol) - Lediglich einen Blechschaden hat es laut Polizei bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen an der Kreuzung B 313 mit der Südumgehung gegeben. Ein 37 Jahre alter Nürtinger hatte gegen 9.15 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Metzinger Straße in Fahrrichtung Nürtingen angehalten. Als er wenig später wieder anfuhr und erneut bis zum Stillstand abbremsen musste, bemerkte dies ein ihm nachfolgender 45-jähriger Fahrer eines Sattelzuges zu spät und fuhr mit großer Wucht auf. Der Aufprall war so stark, dass am BMW ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand. Der Schaden an der Sattelzugmaschine wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

