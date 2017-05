Plochingen (pol) - Bei einem Auffahrunfall hat sich am Mittwochmorgen eine 35 Jahre alte VW Polo-Fahrerin in der Neckarstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die Stuttgarterin befuhr kurz vor 10 Uhr die Wörthbrücke

und bog nach rechts auf die Neckarstraße (B 313) ein. Kurz vor der Einfahrt bremste sie noch einmal ab, um sich zu vergewissern, dass die Einfahrt frei war. Ein nachfolgender 59 Jahre alter Lenker eines Mercedes Sprinter aus Riederich bemerkte dies zu spät und fuhr mit voller Wucht ins Heck des Polo. Nach dem Aufprall klagte die Autofahrerin über starke Schmerzen im Nacken und stand unter Schock. Sie wurde laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Anzeige