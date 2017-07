Esslingen (pol) - Beim Ausfahren von einem Firmenparkplatz auf die Eberspächerstraße

übersah ein 49-jähriger Lenker eines VW-Passat am Freitagnachmittag,

kurz nach 16.00 Uhr, einen von links aus Richtung Stadtmitte

kommenden und bevorrechtigen BMW, weshalb es zu einer heftigen

Kollision kam. Dabei wurde der VW-Passat über die Gegenfahrbahn

abgewiesen und kam dort am Straßenrand rückversetzt zum Endstand.

Hierbei wurden der Passat-Lenker sowie der 24-jährige BMW-Lenker

leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in

ein Krankenhaus verbracht, welches sie nach ambulanter Behandlung

wieder verlassen konnten. An beiden nicht mehr fahrbereiten

Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend

Euro, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Zum Binden von

ausgetretenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr Esslingen mit einem

Fahrzeug und drei Mann vor Ort im Einsatz.

Anzeige