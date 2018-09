Anzeige

Nürtingen (pol)Zwei Verletzte und rund 28.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines heftigen Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Wörthstraße in Richtung Metzingen ereignet hat. Nachdem eine 36-jährige Skoda-Fahrerin gegen 17 Uhr auf der Wörthbrücke verkehrsbedingt stark abbremsen musste, reichte es einem 64 Jahre alten Mercedes Vito-Fahrer dahinter nicht mehr, wie die Polizei mitteilt. Er krachte ins Heck des Skoda und schob diesen noch auf den davor stehenden Audi A6 eines 44-Jährigen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 36 Jahre alte Autofahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Deren Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten.