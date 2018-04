Anzeige

Esslingen (pol) Eine medizinische Ursache hat den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Maienwalterstraße geführt. Eine 43-Jährige war gegen 6.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Maienwalterstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor und zu weit nach rechts kam. Dadurch prallte sie mit ihrem Wagen mit großer Wucht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi. Dieser wurde dadurch nach vorne auf einen davor abgestellten Peugeot aufgeschoben. Ein Rettungswagen brachte die 43-Jährige im Anschluss zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Audi und der Mitsubishi waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Schaden an den drei Autos fiel mit etwa 17.000 Euro beträchtlich aus.