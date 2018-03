Anzeige

EsslingenEine kurze Unachtsamkeit ist nach Polizeiangaben die Ursache für einen heftigen Auffahrunfall am Montagmittag auf der Adenauer Brücke gewesen. Ein 50-jähriger Wendlinger war gegen 14 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Adenauer Brücke in Richtung Oberesslingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 21-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck des Audi, dass dieser noch auf einen davor stehenden Toyota Rav4 einer 78-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings fiel der Schaden mit fast 10.000 Euro beträchtlich aus. Der Vito und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.