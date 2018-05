Anzeige

Esslingen (pol) Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen sechs Uhr und 14.30 Uhr, an zwei in der Kanalstraße geparkten Pkw die Heckscheiben eingeschlagen und damit einen Schaden von zirka 1.000 Euro verursacht. Beide Fahrzeuge, ein schwarzer Nissan Qashqai und ein dunkelblauer Ford Focus, waren zuvor von ihren Nutzern auf Höhe der Einmündung der Mühlstraße abgestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzten.