Neckartailfingen (pol) - Mehr als 20 Eier sind laut Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen ein Einfamilienhaus in der Ziegenhalde geworfen worden. Hierbei entstand an der Hausfassade großer Schaden. Das Gebäude befindet sich direkt am Eck zur Durchgangsstraße der Nürtinger Straße. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neckartenzlingen unter der Nummer 07127/32261 in Verbindung zu setzen.

Anzeige