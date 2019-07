Filderstadt-Harthausen (pol)Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am frühen Montagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge waren dort gegen 1.40 Uhr zunächst drei Männer in Streit geraten, der dann in Handgreiflichkeiten mündete. Ein 33-jähriger Bewohner und ein drei Jahre jüngerer Besucher sollen laut Polizei dabei auf einen weiteren Besucher im Alter von 30 Jahren eingeschlagen und diesen verletzt haben. Ein dem Opfer zu Hilfe eilender 20-Jähriger bekam von dem 30-jährigen Angreifer mit einer Flasche offenbar einen Schlag auf den Knöchel und wurde dadurch ebenfalls verletzt. Während der 30-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, war eine medizinische Versorgung des Helfers nicht notwendig. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.