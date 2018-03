Anzeige

Holzmaden (pol) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet eingedrungen. Aus der Halle in der Zeller Straße wurden mehrere Kartons mit neuwertigen Smartphones und Tablets gestohlen, berichtet die Polizei. Die Diebe drangen in der zweiten Nachthälfte über das Dach in die Halle ein. Vermutlich über eine Leiter schafften sie das Diebesgut nach draußen. Der Wert der gestohlenen Waren wurde auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 entgegen.