Wernau (pol) – Mehrere Diebstahlsdelikte haben sich in der Zeit von Samstag bis Sonntag in Zügen sowie Bahnhöfen im Kreis Esslingen und auch im Ulmer Raum ereignet. Ein unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 5 und 5.30 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 in Richtung Wernau einem 25-Jährigen das Handy aus der vorderen Hosentasche gestohlen.

Dieser schlief während der Fahrt ein und erwachte, als der Unbekannte ihm den Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche ziehen wollte. Auf das Fehlen des Handys angesprochen, flüchtete der Unbekannte beim Halt in Wernau aus der S-Bahn. Der 25-Jährige beschreibt den Tatverdächtigen als etwa 1,90 Meter groß mit schwarzafrikanischem Phänotyp. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jeans, ein helles Oberteil und eine weiße Mütze mit bunten Streifen getragen haben. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Ebenfalls im Zug eingeschlafen ist ein 20-Jähriger am Samstag zwischen 14 und 14.20 Uhr auf der Fahrt in einem Regionalzug von Laupheim nach Ulm. Ihm stahlen Unbekannte das neben sich liegende Smartphone im Wert von etwa 90 Euro. Das Handy neben sich hatte auch ein 67-jähriger Mann, als er sich am Sonntagabend in einem Imbiss im Ulmer Hauptbahnhof aufhielt. Dies machten sich unbekannte Diebe zu nutze, um das Mobiltelefon im Wert von 370 Euro zu stehlen.

