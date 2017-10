Anzeige

Denkendorf (pol) - Auf Hinweise von Zeugen hofft das Polizeirevier Filderstadt nach einem Fahrzeugaufbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Karlstraße. Ein Unbekannter hatte, zwischen 21 Uhr und sechs Uhr, an einem dort geparkten weißen Nissan Transporter eine Scheibe eingeschlagen und war so ins Fahrzeug gelangt. Aus dem Auto ließ er mehrere Werkzeugmaschinen wie Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Flexmaschinen, einen Staubsauger und diverses Kleinwerkzeug für Elektriker mitgehen. Der Wert des Diebesgutes ist laut Polizei nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden.