Anzeige

Wernau (pol)Nach einem unbekannten Handtaschenräuber, der in der Nacht zum Montag, gegen 0.15 Uhr, eine junge Frau in der Kirchheimer Straße überfallen hat, fahndet derzeit das Polizeirevier Kirchheim, wie ein Sprecher mitteilte. Die 18-Jährige kam vom Bahnhof und ging auf dem linken Gehweg der Kirchheimer Straße in Richtung Bruckenstraße. An der dortigen Einmündung wurde sie plötzlich von hinten an der Schulter gefasst und zu Boden gestoßen. Gewaltsam zog der Täter an der Handtasche, bis der Trageriemen riss. Danach entkam der Kriminelle mit seiner Beute über die Albrechtstraße und weiter zwischen dortigen Wohnhäusern hindurch in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt bei dem Raub eine oberflächliche Verletzung am Arm. Der Angreifer wird als etwa 170 - 175 cm groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben. Er war offenbar mit einem dunklen Kapuzenpulli, möglichweise auch mit ganzem Jogginganzug bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Die junge Frau sah einen solchen Mann kurz vor der Tat in der Kirchheimer Straße auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Bereich einer Bank stehen. Vermutlich konnte er ihr unbemerkt folgen, weil sie über Kopfhörer laute Musik hörte. Hinweise zum Täter oder auch zum Verbleib der geraubten, braunen Handtasche in Louis-Vuitton-Optik mit hellbraunem Henkel nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/5010 entgegen.