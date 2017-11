Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Montagnachmittag wurde laut Polizeiangaben einer Seniorin die Handtasche aus ihrem Rollator gestohlen. Die über 70 Jahre alte Frau wurde vermutlich bereits auf dem Heimweg von einem Discounter zu ihrer Wohnung in der Karlsruher Straße in Echterdingen von dem Täter verfolgt. Zuhause angekommen schnappte sich der Unbekannte die beige-goldfarbene Handtasche der Marke Peter Kaiser und rannte davon. In der Tasche befand sich unter anderem der

Geldbeutel der Rentnerin. Einem Zeugen fiel der Flüchtende noch auf. Er ist etwa 175 cm groß und schlank. Der Mann hat ein Muttermal neben der Nase. Bekleidet war der Dieb mit einer braunen Fleecejacke mit Karomuster, einer schwarz-grauen Wollmütze sowie einer schwarzen Jeans. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen bittet unter Telefon 0711/90377-0 um Hinweise nach dem Gesuchten.