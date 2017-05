Filderstadt-Bonlanden (pol) - Eine offenstehende Schiebetür an einem VW Bus hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen Dieb auf dem Parkplatz des Freizeitbades in der Mahlestraße angelockt. Während die Fahrzeugbesitzerin ihren Hund ausführte, nutzte der Dieb die Gelegenheit und ließ die im offenen Auto abgelegte Handtasche mitgehen. Mit persönlichen Dokumenten, Scheckkarten, zwei hochwertigen Sonnenbrillen und mehreren hundert Euro flüchtete er.

